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Bogotá Presidente eleito da Colômbia diz que relação com Israel será 'como nunca antes' Após quatro anos de governo do esquerdista Gustavo Petro, Colômbia e Israel mantêm uma relação tensa

O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou nesta quarta-feira (24) que a relação do país com Israel será "como nunca antes", após uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores israelense.

Após quatro anos de governo do esquerdista Gustavo Petro, Colômbia e Israel mantêm uma relação tensa. O presidente em fim de mandato criticou duramente os ataques israelenses na Faixa de Gaza e rompeu as relações diplomáticas.

Ele também suspendeu as exportações de carvão para Israel e as compras de armamentos israelenses, outrora um dos principais parceiros militares da Colômbia.

De la Espriella promete reverter essas políticas e estabelecer uma forte aliança com Israel e os Estados Unidos, tendo recebido o apoio de Donald Trump.

"A Colômbia restaurará e fortalecerá sua relação com o Estado de Israel como nunca antes", disse o advogado bilionário no X, após um telefonema com o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar.

O líder da extrema direita assumirá o cargo em 7 de agosto e governará até 2030, em meio a uma onda de violência sem precedentes na última década no país.

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