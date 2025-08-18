Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

Declaração foi feita ao deixar uma reunião na Casa Branca com os presidentes americano, Donald Trump, ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus

Reportar Erro
Presidente finlandês Alexander StubbPresidente finlandês Alexander Stubb - Foto: Oliver Contreras / AFP

O presidente finlandês, Alexander Stubb, considerou nesta segunda-feira (18) que o governante russo, Vladimir Putin, não é uma pessoa confiável, em declarações feitas ao deixar uma reunião na Casa Branca com os presidentes americano, Donald Trump, ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus.
 

Leia também

• Zelensky se declara pronto para encontro bilateral com Putin para terminar a guerra

• Putin disse a Trump que está disposto a se reunir com Zelensky

• Trump diz que começou a organizar cúpula entre Putin e Zelensky

"Raramente Putin é alguém digno de confiança. Teremos então que ver se ele tem a coragem de participar de uma reunião trilateral ou se, mais uma vez, tenta ganhar tempo", disse Stubb à imprensa finlandesa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter