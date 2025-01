Presidente francês chega ao Líbano para apoiar novos líderes

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a Beirute nesta sexta-feira (17) em uma visita para se reunir com os novos líderes do Líbano e oferecer-lhes apoio na nova fase do país.

Após mais de dois anos de vácuo político, o comandante-chefe do exército, Joseph Aoun, foi eleito presidente do Líbano em 9 de janeiro e nomeou o juiz da Corte Internacional de Justiça (CIJ), Nawaf Salam, como primeiro-ministro.

Ambos enfrentam a tarefa colossal de reconstruir o país após a recente guerra entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah e uma longa crise econômica.

A visita de Macron tem como objetivo "ajudar" Aoun e Salam a "consolidar a soberania do Líbano, garantir sua prosperidade e manter sua unidade", disse a Presidência francesa antes da viagem.

O líder também pode se encontrar com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que também está de visita em Beirute, antes do prazo final de 26 de janeiro para a implementação total do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

A França mantém uma relação especial com o Líbano, território que administrou por duas décadas após a Primeira Guerra Mundial. Os laços estreitos continuaram após a independência do país em 1943.

