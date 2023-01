Presidente francês promete enviar tanques leves à Ucrânia

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu ao colega ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quarta-feira (4), o envio de tanques leves de fabricação francesa para ajudar o exército ucraniano em sua contraofensiva contra os russos, informou a Presidência francesa.

"O presidente quis ampliar (...) a ajuda" militar à Ucrânia "ao aceitar a entrega de tanques de combate leves AMX-10 RC", assegurou a Presidência francesa após um telefonema entre os dois presidentes.

"É a primeira vez que tanques de design ocidental serão entregues às forças armadas ucranianas", acrescentou a fonte.

Os aliados ocidentais da Ucrânia já enviaram tanques de design soviético a Kiev, mas nunca tinham mandado tanques de design ocidental, apesar dos pedidos reiterados de Kiev.

A Alemanha, por exemplo, se recusa até o momento enviar tanques de combate Leopard-2, apesar de Kiev pedi-los insistentemente.

Os AMX-10 RC, fabricados desde os anos 1980, são tanques leves de cerca de 25 toneladas, equipados com canhões de 105 mm.

Estes veículos de guerra funcionam com rodas e não esteiras e, por isso, são "muito móveis", declarou um assessor do Palácio do Eliseu. São "antigos, mas eficazes", acrescentou.

O exército francês, que tem cerca de 250 e os usou em operações recentes na região do Sahel e no Afeganistão, os estão substituindo pela nova geração do veículo blindado de reconhecimento e combate Jaguar, de 25 toneladas.

O Palácio do Eliseu não informou o número de tanques que serão entregues, nem quando serão enviados à Ucrânia, mas o Ministério da Defesa francês assegurou à AFP que se reunirá em breve com autoridades ucranianas para "definir as modalidades" das entregas.

A França também vai enviar outros tipos de veículos blindados à Ucrânia, asseguraram fontes da Presidência.

Em um tuíte, Zelensky declarou ter acordado com o colega francês aumentar a cooperação "para reforçar significativamente nossa defesa aérea e outras capacidades de defesa".

O anúncio da França implica uma mudança significativa no apoio militar do país à Ucrânia.

Nos últimos meses, Macron irritou a Ucrânia e alguns países do leste europeu por sua insistência em buscar uma solução diplomática para o conflito ao invés de se concentrar em repelir as forças russas.

Mas, nas últimas semanas, o presidente endureceu sua retórica contra o Kremlin.

Por outro lado, a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, assinou nesta quarta um acordo para comprar 116 tanques Abrams dos Estados Unidos com o objetivo de reforçar seu exército.

"Estamos reforçando o (...) exército polonês para dissuadir o agressor de forma eficaz", declarou o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, durante uma cerimônia em Varsóvia.

Veja também

Preconceito Segurança do Parque Treze de Maio, na área central do Recife, acusado de homofobia é afastado da função