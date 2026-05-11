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Venezuela Presidente interina afirma que Venezuela 'nunca' considerou se tornar o 51º estado dos EUA Rodríguez foi questionada por uma jornalista da emissora estatal Telesur ao sair de uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre uma disputa territorial centenária com a Guiana

A presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, declarou nesta segunda-feira (11), em Haia, que a Venezuela "nunca" considerou se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, como sugerido pelo presidente americano, Donald Trump, após a captura do deposto Nicolás Maduro.

Trump afirma controlar o setor petrolífero da Venezuela após a deposição de Maduro durante uma incursão militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro. Rodríguez, então sua vice-presidente, assumiu o poder de forma temporária.

Rodríguez foi questionada por uma jornalista da emissora estatal Telesur ao sair de uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre uma disputa territorial centenária com a Guiana. "O que a senhora tem a dizer sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump de que ele está considerando tornar a Venezuela o 51º estado?", perguntou a ela.

"Isso jamais seria considerado, porque se há algo que nós, venezuelanos e venezuelanas, temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência, o amor pelos nossos heróis e heroínas da independência", respondeu Rodríguez.

"E continuaremos defendendo a nossa integridade, soberania e independência. Nossa história é uma história gloriosa de homens e mulheres que deram suas vidas para nos tornar não uma colônia, mas um país livre", enfatizou.

Rodríguez também afirmou que seu governo trabalha em "uma agenda diplomática de cooperação" com o governo Trump, após o restabelecimento das relações diplomáticas em março, que haviam sido rompidas por Maduro sete anos antes.

O líder republicano publicou uma mensagem sarcástica em suas redes sociais em março sobre a possibilidade da Venezuela se tornar o 51º estado. Isso ocorreu após a vitória da nação caribenha no Clássico Mundial de Beisebol contra a seleção dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, John Roberts, jornalista da Fox News, compartilhou uma mensagem em sua conta na qual afirma que o presidente Trump expressou seus planos de anexar a Venezuela aos Estados Unidos.

"Acabei de falar ao telefone com @realDonaldTrump... ele me disse que está considerando seriamente tornar a Venezuela o 51º estado...", declarou Roberts.

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