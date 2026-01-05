A- A+

EUA X VENEZUELA Presidente interina da Venezuela convida Trump a colaborar e afirma buscar relações respeitosas Mensagem foi publicada pouco depois que o presidente norte-americano disse que Delcy teria "um destino pior" do que o de Nicolás Maduro, caso não colaborasse com os EUA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a "colaborar" e disse que busca "relações respeitosas" em uma mensagem conciliatória divulgada na noite deste domingo (4). Após discursos em que prometeu uma feroz resistência à ofensiva americana, a declaração de Delcy marcou uma mudança dramática de tom.

"Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado no âmbito do direito internacional para fortalecer a convivência comunitária duradoura", afirmou Delcy, em carta aberta a Trump.

A mensagem foi publicada pouco depois que Trump disse que Delcy teria "um destino pior" do que o de Nicolás Maduro, caso a presidente interina não colaborasse com os Estados Unidos. Maduro foi capturado pelas forças americanas na madrugada do sábado, 3, e levado para Nova York, onde será julgado por diversos crimes. Fonte: Associated Press.

