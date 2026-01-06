A- A+

venezuela Presidente interina da Venezuela já comemorou liberdade de Lula e ironizou derrota de Bolsonaro Delcy Rodríguez tomou posse nesta segunda-feira (5)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, já se posicionou publicamente nas redes sociais sobre episódios passados da política brasileira. Integrante do regime chavista, ela manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez críticas aos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

No último sábado, 3, a Suprema Corte da Venezuela determinou que Delcy assumisse interinamente a presidência do país. A decisão ocorreu após a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Ela tomou posse nesta segunda-feira, 5.

Em outubro de 2022, após a vitória de Lula nas eleições presidenciais brasileiras, Delcy celebrou o resultado. "Viva Lula! Viva o grande povo do Brasil, que abre novos caminhos para a nossa América Latina!", escreveu à época.

Ela também ironizou a derrota de Bolsonaro, afirmando que o então presidente havia "se metido com a Venezuela". Na ocasião, Delcy publicou uma imagem com líderes do Grupo de Lima, criado em 2017 para coordenar pressão política contra o governo venezuelano. Na montagem, ela marcou com a letra "X" os rostos de presidentes que não conseguiram se reeleger ou eleger sucessores.

Em dezembro de 2019, Delcy criticou a decisão do governo Bolsonaro de conceder status de refugiado a cinco militares venezuelanos, classificando o Brasil como um "santuário de terroristas".

Ainda naquele ano, ela comemorou a soltura de Lula, em novembro, ao repostar um vídeo do presidente deixando a prisão ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Na publicação, escreveu que a Venezuela celebrava a liberdade do petista.

Delcy também se posicionou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, classificando o processo como um golpe de Estado. No ano seguinte, já sob o governo Temer, ela repostou uma foto do então presidente brasileiro ao lado da ativista Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder da oposição venezuelana preso à época.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que o empresário Joesley Batista, da JBS, relatou em delação premiada que Michel Temer teria dado aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

Quem é Delcy Rodríguez

Filha de um guerrilheiro marxista que ganhou notoriedade ao sequestrar um empresário americano, Delcy Rodríguez foi educada parcialmente na França, onde se especializou em direito trabalhista. Ela ascendeu dentro do regime chavista até alcançar o cargo de vice-presidente.

Apesar de integrar uma ala mais ideológica do chavismo, a presidente interina, de 56 anos, é conhecida por dialogar com elites econômicas venezuelanas, investidores estrangeiros e diplomatas. Apresenta-se como uma tecnocrata cosmopolita em um governo de perfil militarista e majoritariamente masculino.

Segundo autoridades americanas ouvidas pelo The New York Times, Delcy impressionou integrantes do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, pela forma como conduziu a gestão das reservas de petróleo da Venezuela. Pessoas envolvidas nas negociações afirmaram que intermediários convenceram Washington de que ela protegeria e estimularia futuros investimentos energéticos americanos no país.



