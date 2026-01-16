Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ANÚNCIO

Presidente interina da Venezuela nomeia novo ministro da Comunicação

Além do Ministério da Comunicação, a presidente interina Delcy Rodrígues fez mais mudanças em seu gabinete

Reportar Erro
Delcy Rodrígues era vice-presidente e assumiu o governo da Venezuela interinamenteDelcy Rodrígues era vice-presidente e assumiu o governo da Venezuela interinamente - Foto: Federico Parra/AFP

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta sexta-feira (16) três novas mudanças em seu gabinete, que incluem o Ministério da Comunicação e Informação.

Essas nomeações e a reforma do setor petrolífero, anunciada na véspera, acontecem em meio a uma mudança na relação com os Estados Unidos, após a captura e deposição forçada do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Leia também

• Corina Machado diz que Venezuela já iniciou transição e Delcy cumpre "ordens" dos EUA

• Lula e comandantes militares discutem crise na Venezuela e equipamentos para reforçar defesa

• Corina Machado espera se tornar presidente da Venezuela "quando chegar a hora certa"

Delcy, que era vice-presidente e assumiu o governo interinamente, anunciou nas redes sociais Miguel Pérez Pirela, "filósofo, escritor e comunicador", como novo responsável pela Comunicação, convocado para fortalecer "a batalha comunicacional em defesa da verdade" no país sul-americano.

Freddy Ñáñez, que chefiava o ministério desde 2020, foi nomeado ministro do Meio Ambiente. Delcy também substituiu o ministro dos Transportes pelo vice-almirante Aníbal Coronado, militar do círculo mais próximo de Maduro.

Nos dias seguintes ao ataque dos Estados Unidos, a presidente interina substituiu o chefe da guarda presidencial e o ministro da Economia.

O presidente americano Donald Trump informou nesta semana que conversou por telefone com Delcy, o primeiro contato público entre os dois desde a derrubada de Maduro.

Trump se referiu à venezuelana como "uma pessoa formidável", o que marcou uma reviravolta na relação entre Washington e Caracas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter