Venezuela Presidente interina da Venezuela pagará 'um preço alto' se 'não fizer a coisa certa', diz Trump Forças americanas capturaram e prenderam o presidente Nicolás Maduro

Donald Trump advertiu neste domingo(4) que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará “um preço muito alto” se não cooperar com os Estados Unidos, depois que forças americanas capturaram e prenderam o presidente Nicolás Maduro.

“Se ela não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o de Maduro”, disse Trump à revista The Atlantic em uma breve entrevista por telefone.



