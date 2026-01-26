A- A+

América Latina Presidente interina da Venezuela projeta alta de 55% em investimentos petrolíferos para 2026 Mariano Vela, presidente da empresa americana Chevron, agradeceu os esforços do Parlamento venezuelano

A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta segunda-feira (26) que prevê um aumento de 55% em investimentos no setor de petróleo para 2026 com uma maior abertura para empresas privadas no setor, em meio às mudanças antecipadas por seu governo.

A mandatária impulsiona um projeto de reforma da Lei de Hidrocarbonetos com vistas a incrementar a produção petrolífera do país após os acordos com o presidente americano Donald Trump e depois do bombardeio que levou à queda de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Delcy assumiu o poder após a incursão americana.

"No ano passado, o investimento foi de quase 900 milhões de dólares [R$ 4,7 bilhões, na cotação atual] e, para este ano, já foi assinado e está previsto um investimento de 1,4 bilhão de dólares [R$ 7,4 bilhões]", disse Delcy, durante um discurso para empresários do setor ao qual a AFP teve acesso.

A reforma legislativa, que foi aprovada em uma primeira discussão no Parlamento venezuelano, busca abrir caminho para a recuperação da indústria petrolífera e atrair os capitais necessários para aumentar a produção.

Espera-se que os parlamentares a aprovem definitivamente esta semana.

O texto inclui uma figura para acordar contratos entre as empresas nacionais e estrangeiras com o Estado que lhes permita executar operações de exploração e extração com maior flexibilidade.

Trata-se dos chamados Contratos de Participação Petrolífera (CPP) em Hidrocarbonetos firmados sob o amparo da chamada Lei Antibloqueio, aprovada para contornar as sanções dos Estados Unidos.

Para Delcy, essa figura resultou em um "modelo bem-sucedido". "No dia de hoje, há 29 CPP firmados", disse.

Mariano Vela, presidente da empresa americana Chevron, agradeceu os esforços do Parlamento venezuelano.

"Estamos preparados para continuar contribuindo com nossa experiência na gestão das operações, com inovação tecnológica, um trabalho árduo e com a tarefa de criar um setor de petróleo e gás mais competitivo", acrescentou.

