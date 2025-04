A- A+

NEGOCIAÇÕES Presidente interino da Coreia do Sul afirma que negociações com os EUA começarão em breve Segundo Han, as conversas também devem abordar outras questões de interesse para ambos os países

O presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo, afirmou nesta segunda-feira, 14, que o país iniciará em breve as negociações sobre tarifas com os Estados Unidos. Uma equipe sob a tutela do ministro do Comércio visitará Washington "o mais breve possível", informou o Gabinete em comunicado.

Segundo Han, as conversas também devem abordar outras questões de interesse para ambos os países, incluindo cooperação em energia e construção naval, além de consultas rápidas nos níveis ministerial e em outros níveis para encontrar um acordo "mutuamente benéfico".

Os dois países devem discutir um projeto de gás natural liquefeito no Alasca dentro de alguns dias.

