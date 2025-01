Presidente iraniano alerta Trump sobre risco de 'guerra'

A- A+

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, alertou o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sobre o risco de “guerra” contra a República Islâmica durante uma entrevista na terça-feira, insistindo que o Irã não está “buscando” adquirir armas nucleares.

“Espero que Trump conduza à paz regional e mundial e não contribua, ao contrário, para o derramamento de sangue ou para a guerra”, disse o novo presidente reformista do Irã em uma entrevista em seu país natal à NBC News.

Washington e Teerã não mantêm relações diplomáticas há 45 anos, e Trump, que está a uma semana de assumir o cargo, sugeriu repetidamente durante sua campanha que Israel poderia atacar as instalações nucleares iranianas.

“Responderemos a qualquer ação. Não tememos a guerra, mas não a buscamos”, disse Pezeshkian.

As tensões sobre o programa nuclear civil do Irã só aumentaram desde que Trump, em seu primeiro mandato (2017-2021), em 2018, retirou os EUA do acordo nuclear internacional de 2015.

O texto, também assinado por China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha, oferece ao Irã alívio das sanções em troca de um limite para suas ambições nucleares.

Desde a retirada dos EUA, o Irã renegou os compromissos assumidos em relação ao enriquecimento de material e ao controle de seu programa nuclear.

“Tudo o que fizemos até agora foi pacífico. Não estamos tentando criar uma arma nuclear. Mas eles nos acusam de querer criar uma bomba atômica”, defendeu-se o presidente iraniano.

Sobre possíveis “negociações diretas e abertas com o presidente Trump”, o líder iraniano mostrou-se cético.

“O problema não é o diálogo. O problema são os compromissos que emergem das discussões e desse diálogo”, respondeu, e lamentou que "a contraparte não tenha cumprido suas promessas ou respeitado suas obrigações".

