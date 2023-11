A- A+

Cúpula Presidente iraniano participará no domingo de cúpula sobre Gaza na Arábia Saudita A cúpula, que ocorrerá em Riade um dia após uma reunião de emergência da Liga Árabe

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, participará no domingo de uma cúpula sobre a guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas em Riade, a capital saudita, informou nesta segunda-feira (6) à AFP um funcionário próximo aos preparativos.

A visita de Raisi à Arábia Saudita foi a primeira desde que ambos os países restabeleceram relações diplomáticas em março, após sete anos de distanciamento.

A cúpula, que ocorrerá em Riade um dia após uma reunião de emergência da Liga Árabe, foi organizada pela Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), um grupo de 57 países sediados na cidade saudita de Jidá.

“O presidente Raisi estará presente na cúpula da OCI em Riade”, afirmou uma fonte a par dos preparativos sob condição de anonimato à AFP.

Raisi e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, conversaram pela primeira vez por telefone em 12 de outubro.

Ambos os líderes apoiam a causa palestina e, segundo a agência oficial iraniana Irna, discutiram "a necessidade de pôr fim aos crimes de guerra contra a Palestina".

Nem o Irã, aliado próximo ao Hamas, nem a Arábia Saudita regularmentem Israel.

Antes da guerra, Riade havia iniciado a discussão com os Estados Unidos, buscando uma possível normalização das relações com Israel. As negociações foram suspensas, afirmou um funcionário saudita à AFP em meados de outubro.

