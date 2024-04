A- A+

guerra no oriente médio Presidente iraniano pronuncia discurso sem mencionar explosões no país República Islâmica disparou drones e mísseis contra Israel na semana passada

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, pronunciou um discurso nesta sexta-feira (19) sem mencionar as explosões registradas poucas horas antes no país, que fontes do governo americano atribuíram a Israel.

Diante de uma multidão reunida na cidade de Damghan, nordeste do país, Raisi aborda brevemente o contexto de tensão no Oriente Médio, depois que a República Islâmica disparou drones e mísseis contra Israel na semana passada.

A operação, que aconteceu em 13 de abril, “refletiu nossa autoridade, a vontade ferrenha de nosso povo e a nossa unidade”, declarou.

“Todos os setores da população e todas as tendências políticas concordam que a operação intensificou a força e a autoridade da República Islâmica”, acrescentou.

Durante o discurso, Raisi não fez nenhuma referência às explosões registradas perto da cidade de Isfahan, que fontes de alta escalada do governo dos Estados Unidos, citadas pela imprensa, atribuíram a um ataque israelense.

"As informações da imprensa americana não são corretas", declarou o porta-voz da agência espacial iraniana, Hossein Dalirian.

“Até o momento não aconteceram ataques de fora das fronteiras contra Isfahan ou outras partes do país”, afirmou.

“A explosão de hoje sobre Isfahan foi relacionada com o disparo de sistemas de defesa antiaérea contra um objeto suspeito que não provocou nenhum acidente ou dano”, declarou o comandante do Exército, Abdolrahim Mousavi, segundo a agência de notícias Tasnim.

