Qui, 16 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Presidente libanês destaca importância de cessar-fogo antes de negociação direta com Israel

"Decisão é o ponto de partida natural para as negociações diretas entre os dois países", afirmou Aoun em um comunicado

Reportar Erro
Presidente do Líbano, Joseph AounPresidente do Líbano, Joseph Aoun - Foto: Lebanese Parliament / AFP

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, destacou nesta quinta-feira (16) a importância de um cessar-fogo com Israel antes do início de negociações diretas com o país inimigo, um processo que ele não confirmou.

“O cessar-fogo que o Líbano reivindica de Israel é o ponto de partida natural para as negociações diretas entre os dois países”, afirmou Aoun em um comunicado.

Leia também

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• UE, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia apelam para paz duradoura da guerra do Irã

• Exportações de petróleo da Noruega atingiram recorde devido à guerra no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que os “líderes” de Israel e do Líbano manterão uma conversa nesta quinta-feira. Um ministro israelense declarou quinta que o primeiro-ministro israelense neste Benjamin Netanyahu "vai conversar" com Aoun.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter