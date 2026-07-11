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Conflito

Presidente libanês mantém negociações com Israel apesar da continuidade dos ataques

Líbano e Israel assinaram o acordo de estrutura sob mediação dos Estados Unidos em 26 de junho, estipulando uma retirada escalonada das tropas israelenses do território libanês

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Presidente do Líbano, Joseph AounPresidente do Líbano, Joseph Aoun - Foto: Lebanese Parliament / AFP

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou que não recuará da decisão de prosseguir com as negociações bilaterais com Israel, de acordo com declarações divulgadas em nota oficial pela Presidência e publicadas pela agência de notícias Anadolu.

Durante reunião no Palácio Presidencial em Baabda com uma comitiva parlamentar das Forças Libanesas, o mandatário declarou que o acordo de estrutura proposto visa restaurar os direitos do país por meios diplomáticos, desde que Israel cumpra as disposições estabelecidas.

Aoun rebateu críticas de opositores e questionou os motivos de a população pagar por guerras iniciadas por interesses de atores externos. Os entendimentos diplomáticos, contudo, enfrentam oposição do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, e do líder druso, Walid Jumblatt, que consideram o tratado inteiramente favorável aos interesses israelenses.

Líbano e Israel assinaram o acordo de estrutura sob mediação dos Estados Unidos em 26 de junho, estipulando uma retirada escalonada das tropas israelenses do território libanês, com início em duas zonas-piloto. A continuidade desse processo técnico é acompanhada pela expectativa de Beirute quanto à desocupação efetiva das áreas antes da nova rodada de negociações agendada para os dias 15 e 16 de julho, em Roma.

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No campo militar, as Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram, por meio de seu canal oficial no Telegram, a eliminação de um integrante do Hezbollah que atuava próximo ao acesso de um túnel subterrâneo na cordilheira de Ali al-Taher. De acordo com a publicação do exército, o combatente representava risco imediato para os soldados que operam na zona de segurança e foi neutralizado em um ataque aéreo de precisão. Em outra ação na mesma região, uma incursão aérea alvejou um veículo e eliminou um suspeito sob a justificativa de ameaça às tropas, com o comando militar declarando que manterá as operações terrestres para impedir o avanço de infraestruturas do Hezbollah no perímetro.

Por outro lado, a agência de notícias oficial iraniana Irna relatou que as forças israelenses prosseguiram com bombardeios aéreos, disparos de artilharia e demolições de habitações no sul do Líbano neste sábado. Incursões com drones atingiram o vilarejo de Kafra Tibnit, enquanto demolições com explosivos destruíram imóveis nas localidades de Houla, Deir Siriane e Arnoun. Disparos de metralhadoras e ataques nos arredores de Nabatieh al-Faouqa, além do lançamento de granadas de efeito moral em Al-Mansouri, deixaram pelo menos dois civis feridos.

Dados do Ministério da Saúde do Líbano apontam que as operações militares iniciadas em 2 de março já resultaram em 4.321 mortos e 12.207 feridos em território libanês, além de provocarem o deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas.

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