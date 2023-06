Presidente Lula havia dito que convidaria o Pontífice para participar de celebração em Belém

A- A+

A primeira-dama Janja Lula da Silva presenteou o Papa Francisco com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que convidaria o jesuíta para participar do Círio de Nazaré, tradicional festejo no Pará.

A ida ao Vaticano é um dos vários compromissos que o casal teve nesta quarta na Itália, destino inaugural da segunda viagem que fazem à Europa desde que o petista voltou ao poder em janeiro.

Janja compartilhou em seu Instagram uma foto em que o Papa aparece sorridente, encostando na imagem. A legenda diz:

"Recebendo as bênçãos do Papa Francisco e entregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para a maior festa católica de nosso país, o Círio de Nazaré", disse ela.

Lula havia afirmado na semana passada, durante agenda no interior do Pará, que convidaria o Papa para participar do Círio, que ocorre todo mês de outubro em Belém. Na ocasião, o petista disse que a presença do Pontífice na cerimônia católica seria "extraordinária". No ano passado, às vésperas do segundo turno, Janja esteve na cerimônia.

A volta do Papa ao Brasil — sua primeira viagem internacional após ascender ao Trono de São Pedro, em 2013, foi para a Jornada Mundial da Juventude no Rio — , entretanto, deve depender de sua saúde. Ele teve alta hospitalar na sexta, após passar nove dias internados depois de uma cirurgia para corrigir uma hérnia incisional, no abdômen.

A internação foi a segunda desde o fim de março, quando passou três dias hospitalizado devido a uma pneumonia aguda. O Pontífice já havia realizado outra cirurgia no abdômen, para tratar uma diverticulite, há pouco menos de dois anos, quando cerca de 33 centímetros do seu intestino grosso foram removidos. Ele tem também problemas no joelho, que dificultam sua locomoção.

Sede da COP

Belém ganha cada vez mais protagonismo na agenda internacional brasileira, após a Presidência confirmar no mês passado que a cidade será sede da COP30, a conferência climática da ONU de 2025. Ao prometer sediar uma edição pela primeira vez no Brasil — e na Amazônia — o governo busca deixar claro que o multilateralismo e o meio ambiente são temas prioritários, tendo a oportunidade de chamar atenção para a região e presidir o debate em um ano-chave, em que os países deverão rever seus compromissos de redução das emissões para torná-los mais ambiciosos.

Lula havia selado o compromisso de sediar a 30ª Conferência do Clima da ONU no ano passado, duas semanas após ser eleito, quando viajou até o balneário egípcio de Sharm el-Sheikh para a 27ª edição da cúpula. Manaus chegou a ser citada como postulante, mas em janeiro decidiu-se a favor da candidatura de Belém: o governador paraense, Helder Barbalho (MDB) é um aliado-chave de Lula, e seu irmão, Jader Barbalho Filho, é ministro das Cidades.

No mês passado, uma etapa importante do processo foi concluída, com o endosso do Grupo dos Estados da América Latina e do Caribe (Grulac). Apesar de o chanceler Mauro Vieira ter anunciado no último dia 26 que "as Nações Unidas aprovaram" Belém, ainda haverá uma missão de averiguação para garantir que há condições para o evento acontecer.

A missão avaliará se todos os "elementos logísticos, técnicos e financeiros para realizar as sessões estão disponíveis", a primeira de algumas etapas formais ainda pendentes. A expectativa do governo é de que a chancela formal venha na COP28, que acontecerá de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai.

