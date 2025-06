Presidente mexicana minimiza baixa participação em eleição judicial inédita

A- A+

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, minimizou nesta segunda-feira (2) a baixa participação em uma eleição sem precedentes para nomear todos os juízes do país, um processo que levanta questões sobre a independência judicial diante do poder político e do crime organizado.

Na eleição de domingo, que a presidente saudou como "um sucesso completo", apenas 12,5% a 13,3% dos 100 milhões de eleitores votaram, segundo estimativas do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

Isso representa quase um quinto do número de pessoas que votaram na eleição que levou Sheinbaum à presidência há um ano.

Apesar disso, em sua coletiva de imprensa matinal, a presidente chamou o exercício de "algo extraordinário" e uma demonstração de que "o México é o país mais democrático do mundo".

Ela também comparou o número total de votos, cerca de 13 milhões, com os resultados alcançados pelos partidos de oposição PRI (centro) e PAN (direita), críticos ferrenhos da eleição judicial, nas eleições de 2024.

"Mais pessoas participaram do que votaram neles há um ano. (...) Eles apostavam que ninguém iria votar", insistiu Sheinbaum.

O líder do PRI, Alejandro Moreno, chamou a eleição de "farsa", enquanto Marko Cortés, do PAN, pediu uma contestação.

Sheinbaum reconheceu, no entanto, que "tudo pode ser aperfeiçoado" e que as eleições de domingo permitirão tirar conclusões "para melhorar" os próximos processos de eleição de juízes.

O México realizará novas eleições em 2027 para nomear juízes locais em 13 dos 32 estados do país.

Os mexicanos elegeram 2.680 funcionários no domingo, de ministros da Suprema Corte a juízes de instâncias inferiores, um caso único no mundo.

