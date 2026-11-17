Claudia Sheinbaum pede panda a Xi Jinping; México tem único espécime que não pertence à China
O Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, abriga o único panda-gigante conhecido que não pertence a Pequim, uma fêmea de 36 anos chamada Xin Xin
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, revelou que pediu a seu homólogo chinês, Xi Jinping, outro panda para o país durante a reunião que mantiveram nesta terça-feira (17) em Shenzhen.
O Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, abriga o único panda-gigante conhecido que não pertence a Pequim, uma fêmea de 36 anos chamada Xin Xin. Ela é a última de uma série desses mamíferos levados ao país latino-americano em 1975.
Originários das florestas temperadas do leste da Ásia, esses animais não costumam percorrer longas distâncias em estado selvagem.
Leia também
• Miguel Félix Gallardo, fundador do extinto cartel de Guadalajara, morre no México, aos 80 anos
• Sheinbaum busca ampliar negócios com a China e atrair investidores para o México em fórum da Apec
• Trump ameaça dobrar as tarifas sobre o México se não contiver as caravanas de migrantes
No entanto, muitos foram enviados a zoológicos de todo o mundo como parte do programa conhecido como "diplomacia do panda", que Pequim vem implementando há décadas para fomentar as relações com o exterior.
Desde 1984, a China aplica uma política diferente, segundo a qual apenas empresta exemplares por um período curto e em troca de um pagamento destinado aos esforços de conservação daqueles que vivem em estado selvagem.