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MUNDO Claudia Sheinbaum pede panda a Xi Jinping; México tem único espécime que não pertence à China O Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, abriga o único panda-gigante conhecido que não pertence a Pequim, uma fêmea de 36 anos chamada Xin Xin

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, revelou que pediu a seu homólogo chinês, Xi Jinping, outro panda para o país durante a reunião que mantiveram nesta terça-feira (17) em Shenzhen.

O Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, abriga o único panda-gigante conhecido que não pertence a Pequim, uma fêmea de 36 anos chamada Xin Xin. Ela é a última de uma série desses mamíferos levados ao país latino-americano em 1975.

Originários das florestas temperadas do leste da Ásia, esses animais não costumam percorrer longas distâncias em estado selvagem.

No entanto, muitos foram enviados a zoológicos de todo o mundo como parte do programa conhecido como "diplomacia do panda", que Pequim vem implementando há décadas para fomentar as relações com o exterior.

Desde 1984, a China aplica uma política diferente, segundo a qual apenas empresta exemplares por um período curto e em troca de um pagamento destinado aos esforços de conservação daqueles que vivem em estado selvagem.

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