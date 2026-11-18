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Internacional Presidente mexicana viraliza na China após voar para a Apec em classe econômica Pouco acostumada a viagens internacionais, Sheinbaum promove uma política de austeridade iniciada por seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, viralizou na rede social chinesa Weibo, onde usuários elogiaram o fato de a mandatária de esquerda ter viajado para a cúpula da Apec, em Shenzhen, na classe econômica de um voo comercial.

Pouco acostumada a viagens internacionais, Sheinbaum promove uma política de austeridade iniciada por seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador, que colocou o avião presidencial mexicano à venda em 2023.

Quando precisa se deslocar, a presidente opta por voos comerciais, de acordo com sua agenda.

Nesta quarta-feira (18), a hashtag "A presidente mexicana Sheinbaum chega a Shenzhen" acumulava mais de 10,2 milhões de visualizações.

Alguns usuários afirmaram ter encontrado Sheinbaum na classe econômica. Sua equipe confirmou à AFP que a presidente viajou nessa parte do avião.

"A presidente do México (de 64 anos e doutora em engenharia energética) chegou em um voo da China Southern Airlines na classe econômica", escreveu um deles, que publicou fotos da mandatária conversando com passageiros. A AFP não conseguiu verificar as imagens.

"É louvável gastar o dinheiro dos contribuintes com austeridade e garantir que ele seja usado onde é mais necessário, em vez de desperdiçá-lo em luxuosos aviões privados ou em viagens oficiais", comentou outro usuário.

Antes da viagem, Sheinbaum havia dito que o trajeto até a China duraria "praticamente dois dias de voo" e seria desafiador "por causa do fuso horário".

A maioria das publicações compartilhadas no Weibo, no entanto, mostra fotos ou vídeos da chegada da presidente em um ônibus até o tapete vermelho estendido na pista do aeroporto de Shenzhen para recebê-la.

A cena contrasta com a recepção habitualmente reservada a presidentes, que costumam desembarcar de aeronaves oficiais ao lado de uma escada posicionada na pista.

Sheinbaum voou à China acompanhada de uma numerosa delegação de ministros, com o objetivo de administrar a complexa relação trilateral entre seu país, os Estados Unidos e a China.

Em Shenzhen, reuniu-se com o presidente chinês, Xi Jinping. Os dois abordaram uma "nova era" nas relações bilaterais, que inclui cooperação em áreas como tecnologia e energia limpa, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

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