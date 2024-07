Presidente mexicano enviará carta a Trump sobre imigração e integração econômica

A- A+

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse, nesta sexta-feira (19), que enviará uma carta ao canditado à presidência e ex-presidente Donald Trump, que afirmou que pretende retomar a construção do muro para conter a imigração caso ganhe as eleições.

“Vou enviar uma carta ao meu amigo Donald Trump porque penso que ele não está bem informado sobre a questão da imigração e também sobre a importância de manter a integração econômica entre os Estados Unidos, o México e o Canadá”, disse o presidente em sua habitual entrevista coletiva matinal.

López Obrador destacou que mostrará ao magnata que “os migrantes não trazem drogas para os Estados Unidos” e que vão para o país para trabalhar honestamente.



Acrescentou que na carta informará que a integração econômica ajuda os dois países (por meio do acordo de livre comércio T-MEC) “e que nada se resolve fechando a fronteira”.

Ao aceitar a nomeação republicana para as eleições presidenciais, Trump disse que, se vencer, porá fim à “crise da imigração ilegal”, fechando a fronteira.

“Vamos parar a invasão na nossa fronteira sul e faremos isso rapidamente”, disse ele.

Tal como na sua campanha presidencial anterior, o republicano focou na migração ilegal para os Estados Unidos, onde dezenas de milhares de pessoas chegam fugindo da pobreza e da violência nos seus países.

Além disso, durante o seu governo, o magnata promoveu a renegociação do acordo de livre comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, argumentando que representava uma desvantagem para o seu país.

Durante pouco mais de dois anos, López Obrador, que assumiu o poder em dezembro de 2018, e Trump, que deixou o cargo em janeiro de 2021, coincidiram nas presidências de seus respectivos países.

Em 2019, Trump ameaçou impor tarifas sobre produtos provenientes do México se o governo da nação latino-americana não impedisse a onda migratória para os Estados Unidos.

