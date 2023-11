Presidente mexicano qualifica Javier Milei de ''facho conservador''

A- A+

O presidente do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, qualificou, nesta segunda-feira (13), de “facho conservador” o candidato ultraliberal argentino, Javier Milei, que disputa o segundo turno presidencial este mês, após as duras críticas que ele proferiu contra o também argentino papa Francisco.

“Esse facho ultraconservador está investindo contra ele porque o papa Francisco é um dos papais mais consistentes da história da Igreja, mais apegado à doutrina do amor ao próximo e à defesa dos pobres”, mencionou o López Obrador em entrevista coletiva.

O presidente mexicano referiu-se ao político argentino ao citar opositores mexicanos que deveriam manifestar simpatia pelo candidato polêmico argentino.

Milei, que ficou em segundo lugar no primeiro turno de 22 de outubro, com 30% dos votos, qualificou o líder da Igreja católica de "representante do maligno na Terra" durante uma entrevista, além de considerar que ele "promove o comunismo com todos os desastres que causaram".

Também o chamou de “nefasto” e “imbecil”.

No entanto, no debate televisado do qual participou neste domingo com seu rival do governo, o ministro da Economia Sergio Massa, ganhador do primeiro turno com quase 37%, o político libertário disse, quando questionado, que pediria desculpas ao papai se fosse necessário e o convidaria para visitar a Argentina caso vitória a eleição.

O segundo turno das eleições presidenciais argentinas acontecerá no próximo domingo.

Veja também

Exército israelense Exército israelense diz ter ''indícios'' de que o Hamas manteve reféns no hospital de Gaza