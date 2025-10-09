Presidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israel

A- A+

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, declarou, nesta quinta-feira (9), em entrevista a uma televisão israelense, que deseja "a paz, a segurança e a estabilidade" entre palestinos e israelenses.

"O que aconteceu hoje é um momento histórico", declarou Abbas na entrevista ao canal 12 em Ramallah, sede da Autoridade Palestina, em referência ao acordo de cessar-fogo em Gaza anunciado pelos Estados Unidos.

"Temos esperança de acabar com o banho de sangue que afeta o nosso país, seja na Faixa de Gaza, na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental", acrescentou.

"Hoje estamos muito felizes que este banho de sangue terminou. Esperamos que assim seja, e que a paz, a segurança e a estabilidade reinem entre nós e Israel".

