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América do Sul Presidente paraguaio pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesa "Querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal", escreveu Peña no X

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu nesta sexta-feira (6) uma "prorrogação de 72 horas" para se preparar para o processo de impeachment, desencadeado pela crise bancária que congelou os depósitos de quase metade da população.

Peña deve comparecer nesta sexta-feira (6) ao Senado, depois que o Parlamento suspendeu a análise de sua renúncia, apresentada pelo chefe de Estado na quinta-feira (5).

"Querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal", escreveu Peña no X.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

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