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América do Sul

Presidente paraguaio pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesa

"Querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal", escreveu Peña no X

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Presidente paraguaio, Santiago Peña, pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesaPresidente paraguaio, Santiago Peña, pede 'prorrogação de 72 horas' em processo de impeachment para preparar defesa - Foto: Handout/X Conta Do Presidente Do Paraguai Santiago Peña/AFP

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu nesta sexta-feira (6) uma "prorrogação de 72 horas" para se preparar para o processo de impeachment, desencadeado pela crise bancária que congelou os depósitos de quase metade da população.

Peña deve comparecer nesta sexta-feira (6) ao Senado, depois que o Parlamento suspendeu a análise de sua renúncia, apresentada pelo chefe de Estado na quinta-feira (5).

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"Querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal", escreveu Peña no X.

 

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