Presidente peruana denuncia 'ataque e assédio sistemático' após operação do MP

A presidente do Peru, Dina Boluarte, rechaçou, neste sábado (30), as diligências do Ministério Público em sua residência e no gabinete presidencial, e denunciou um "ataque e assédio sistemático" em meio às investigações por suspeita de enriquecimento ilícito.

"A medida da madrugada é arbitrária, desproporcional e abusiva", disse Boluarte em uma mensagem à nação após as operações de busca ordenadas pelo MP.

