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Mundo Presidente sírio nomeia líder curdo como seu assessor As novas autoridades islamistas da Síria, que derrubaram o antigo governante Bashar al Assad em dezembro de 2024, têm buscado ampliar o controle estatal para todo o país

O presidente sírio, Ahmed al Sharaa, nomeou o líder curdo Mazloum Abdi como seu assessor presidencial, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (28, data local), após a dissolução da milícia que ele comandava no âmbito de um processo de reunificação do país.

Abdi, conhecido por vários nomes, foi durante anos o líder das Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos.

Apoiadas por Washington, as FDS combateram na linha de frente o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"Mustafa Khalil Abdi é nomeado assessor da Presidência da República", segundo o decreto assinado por Sharaa e publicado pela agência estatal de notícias Sana.

Na terça-feira, foi anunciada a dissolução das FDS como parte de um acordo alcançado com Sharaa em janeiro para integrar as forças curdas e sua administração civil ao Estado.

As novas autoridades islamistas da Síria, que derrubaram o antigo governante Bashar al Assad em dezembro de 2024, têm buscado ampliar o controle estatal para todo o país.

O acordo de integração representou uma importante vitória para Sharaa, mas o fim das esperanças de longa data dos curdos de obter autonomia.

As FDS foram formadas em 2015 por iniciativa dos Estados Unidos, que haviam ficado impressionados com os combatentes curdos que derrotaram o EI em Kobane, no norte.

Com isso, os Estados Unidos ganharam um parceiro confiável na batalha em curso contra os jihadistas.

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