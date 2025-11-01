S�b, 01 de Novembro

DIPLOMACIA

Presidente sírio viajará a Washington em novembro

Esta será a primeira visita do presidente sírio à capital americana e a segunda aos Estados Unidos, após sua visita em setembro à sede da ONU em Nova York

Presidente interino da Síria, Ahmed al-SharaaPresidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa - Foto: Presidência Síria / AFP

O presidente sírio visitará os Estados Unidos em novembro, afirmou o enviado americano Tom Barrack neste sábado (1º), acrescentando que espera que ele se junte à coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Questionado por repórteres à margem de uma conferência no Bahrein sobre uma possível visita de Ahmed Al-Sharaa a Washington em novembro, Barrack respondeu "sim", acrescentando que espera vê-lo se juntar à coalizão contra o EI durante essa viagem.

Esta será a primeira visita do presidente sírio à capital americana e a segunda aos Estados Unidos, após sua visita em setembro à sede da ONU em Nova York, onde o ex-jihadista se tornou o primeiro presidente sírio em décadas a discursar na Assembleia Geral.

Anteriormente afiliado à Al-Qaeda, o grupo liderado por Al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), foi retirado da lista de organizações terroristas em julho.

O presidente interino, cujas forças depuseram Bashar al-Assad em dezembro de 2024, encontrou-se pela primeira vez com Donald Trump em maio, em Riade, na Arábia Saudita, onde o presidente americano prometeu suspender as sanções severas impostas à Síria.

