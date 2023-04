A- A+

EUA Presidente sul-coreano celebra aliança com EUA no Congresso americano Yoon se encontra nos Estados Unidos para comemorar as sete décadas de amizade e cooperação entre os dois países

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, celebrou "a aliança" de Seul com Washington, a qual considerou "mais forte do que nunca", em uma reunião conjunta do Congresso nesta quinta (27), durante uma visita de Estado que busca dissuadir a ameaça nuclear da Coreia da Norte.

Yoon se encontra nos Estados Unidos desde terça-feira (25) para comemorar as sete décadas de amizade e cooperação entre os dois países, tendo como plano de fundo as tensões com seus vizinhos de Pyongyang, a guerra na Ucrânia e outros desafios globais.

"Nossa aliança se instituiu há 70 anos para defender a liberdade da Coreia. A aliança agora se converteu em uma aliança global para defender a liberdade e a paz em todo o mundo", disse.

Após saudar os legisladores das duas câmaras, o mandatário sul-coreano assegurou que existem "muitas razões para celebrar" esses laços. "Não tínhamos garantias de sucesso quando começou, mas, hoje, nossa aliança está mais forte do que nunca", acrescentou.

Os líderes em ambas as câmaras convidaram Yoon para fazer um discurso no Capitólio - sede do Congresso - em uma missiva que destaca a "grande importância e significado" da relação entre os dois aliados.

Yoon Suk Yeol é o terceiro governante estrangeiro que participa de uma reunião conjunta do Congresso desde que Joe Biden assumiu a Presidência, depois dos convites, no ano passado, ao primeiro-ministro grego, Kiriakos Mitsotakis, e ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Yoon esteve em uma reunião com Biden quarta-feira na Casa Branca, após a qual advertiram a Coreia do Norte de que enfrentaria uma resposta nuclear que representaria seu "fim" se Pyongyang usar seu arsenal.

Os dois presidentes assinaram o que se denominou "Declaração de Washington", reforçando o guarda-chuva nuclear americano sobre a Coreia do Sul, que está cada vez mais nervosa com a hostilidade de seu vizinho comunista.

"Necessitamos acelerar a cooperação de segurança tripartite entre Coreia, Estados Unidos e Japão para combater a crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte", advertiu Yoon na presença dos legisladores, prometendo trabalhar pela desnuclearização de Pyongyang.

"Devemos aumentar a consciência mundial sobre (a) terrível situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Não devemos fugir do nosso dever de promover a liberdade dos norte-coreanos", acrescentou.

Veja também

Folha Pet Camará Shopping recebe evento de adoção de pets neste sábado (29)