Presidente sul-coreano diz que deixa seu cargo nas mãos de seu partido

O presidente de Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pediu desculpas, neste sábado (noite de sexta, 6, em Brasília), pela declaração da lei marcial esta semana e disse que deixa para seu partido decidir o seu futuro, ameaçado por uma moção de destituição.

"Me desculpo sinceramente ante os cidadãos que se sentiram muito angustiados", disse Yoon em seu primeiro pronunciamento desde que suspendeu a lei marcial na madrugada de quarta-feira. "Deixarei nas mãos do meu partido estabilizar a situação política no futuro, incluído o meu mandato", acrescentou.