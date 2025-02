A- A+

Coreia do Sul Presidente sul-coreano suspenso se mostra desafiador na reta final do julgamento de impeachment Yoon Suk Yeol defendeu a declaração de 3 de dezembro como uma "proclamação de que a nação estava enfrentando uma crise existencial"

O presidente sul-coreano suspenso Yoon Suk Yeol afirmou, nesta terça-feira (25), que a Coreia do Sul enfrentou uma “crise existencial” quando ele declarou a lei marcial no ano passado, permanecendo desafiador e sem pedir desculpas no último dia de audiências em um julgamento que pode destituí-lo.

A breve interrupção do comando civil deixou o país em um cenário de caos político. Yoon foi afastado de seu cargo em dezembro pelo Parlamento.

Depois de várias semanas de audiências de alta tensão no Tribunal Constitucional de Seul, a audiência desta terça-feira foi a última antes de os juízes decidirem se Yoon deve sofrer impeachment por causa de sua declaração da lei marcial.

Em seu argumento final, Yoon, 64 anos, defendeu a declaração de 3 de dezembro como uma “proclamação de que a nação estava enfrentando uma crise existencial”.

“Nunca foi uma decisão tomada para meu benefício pessoal”, disse ele ao tribunal.

Ele disse que “forças externas, incluindo a Coreia do Norte, juntamente com elementos antiestatais dentro de nossa sociedade” estavam “trabalhando juntos para ameaçar seriamente nossa segurança e soberania nacional”.

No início das sessões, a defesa de Yoon citou uma decisão de 2024 da Suprema Corte dos Estados Unidos para argumentar que o presidente destituído não poderia ser punido por "exercer seus poderes constitucionais".

A decisão, sobre o atual presidente Donald Trump, "deve ser considerada no contexto dos procedimentos de destituição", afirmou o advogado de Yoon, Lee Dong-chan.

Em resposta, o advogado opositor Lee Gum-gyu fez um pronunciamento emocionado a respeito de seu filho, um soldado da ativa, sobre o qual disse que teria que participar na lei marcial de Yoon.

"Como cidadão e como pai, tenho um sentimento de raiva e traição em relação a Yoon, que tentou transformar meu filho em um soldado da lei marcial", declarou no tribunal.

Após a audiência desta terça-feira, os oito juízes decidirão o destino do presidente suspenso e muitos observadores esperam uma decisão até meados de março.

Diante do tribunal, manifestantes pró-Yoon gritavam "parem a destituição".

Se a destituição for aprovada, a Coreia do Sul terá que organizar novas eleições presidenciais em 60 dias.

Yoon declarou lei marcial em 3 de dezembro, mas a medida permaneceu em vigor por apenas seis horas. O decreto foi revogado pelo Parlamento depois que os deputados conseguiram entrar na sede do Legislativo, apesar de o presidente ter enviado soldados para bloquear o acesso.

O presidente suspenso está preso desde sua detenção em janeiro por acusações de insurreição, que podem resultar em uma condenação à prisão perpétua ou à pena de morte.

