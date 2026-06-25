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Premiação Presidente do TCE-PE visita Folha de Pernambuco para divulgar Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo Temática da edição deste ano será produções jornalísticas sobre a primeira infância

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Carlos Neves, visitou a Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (25) para divulgar o lançamento do 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo.

A edição deste ano vai premiar produções jornalísticas sobre a Primeira Infância, período que vai de 0 aos 6 anos de idade.

O gestor do TCE-PE foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Segundo o presidente Carlos Neves, o TCE-PE criou e segue valorizando o prêmio Inaldo Sampaio para prestigiar o jornalismo de qualidade no estado.

“É pelo reconhecimento que a gente tem pelo trabalho da imprensa e da comunicação de uma forma geral. É um papel sempre relevante, ainda mais neste momento de muitas fake news e alguns falsos profissionais. A gente precisa de pessoas que respeitem o jornalismo”, afirmou durante a visita.

Primeira Infância

Pela primeira vez, o concurso do TCE-PE especificou um tema para os concorrentes. Neste ano, a abordagem será a primeira infância.

O objetivo do tribunal é incentivar, de forma prioritária, a produção de reportagens sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos nas áreas de educação, saúde, assistência social, entre outras.

Este é um tema que o tribunal já tem uma atuação junto aos municípios pernambucanos. O TCE-PE colaborou para instituicionalizar políticas públicas voltadas à primeira infância.

“Se você observasse os orçamentos municipais, o gasto de primeira infância estava dentro, mas não tinha um planejamento. Às vezes a educação estava bem, mas saúde não. Por ela ser multidisciplinar, chamamos diversas instituições para pressionar os municípios que passaram a ter planos municipais de primeira infância. Saiu de 30 municípios para cerca de 150 no estado. O orçamento do estado também tem inserido o orçamento de primeira infância”, completou o presidente do TCE-PE, Carlos Neves.

Como participar

O 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo teve o edital publicado nesta quinta (25) com as categorias Videojornalismo; Radiojornalismo; e Webjornalismo ou Jornalismo Impresso.

Os jornalistas aptos a participar precisam ter os trabalhos veiculados em Pernambuco entre 6 de setembro de 2025 e 6 de julho de 2026, por emissoras de televisão ou em plataformas de vídeo; rádio ou plataformas de streaming; jornal, blog ou site jornalístico.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 7 de julho a 4 de setembro deste ano.

As três categorias possuem a mesma premiação para os finalistas. Os valores são de R$ 7 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil para o primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente.



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