Presidente Trump diz que colisão de avião no ar com helicóptero "deveria ter sido evitada"

O presidente Donald Trump disse, na manhã desta quinta-feira (hora local), que a colisão no ar entre um helicóptero do Exército dos EUA e um avião de passageiros da American Airlines foi uma "situação ruim que parece que deveria ter sido evitada".

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy