Presidente ucraniano e diretor da agência nuclear da ONU se reúnem em Zaporizhzhia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, se reuniram, nesta segunda-feira (27), na região ucraniana de Zaporizhzhia (sul), parcialmente sob controle das forças russas.

"Sem a retirada imediata das tropas e do pessoal russo (da central) e dos territórios adjacentes, qualquer iniciativa voltada para restaurar a segurança nuclear está fadada ao fracasso", declarou Zelensky, ao lado de Grossi, segundo a Presidência ucraniana.

"Seu papel para garantir a segurança energética da Ucrânia é extremamente importante", disse o presidente ao funcionário argentino.

Zelensky e Grossi se reuniram em uma central elétrica de Dnipro, que alimenta a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pelo Exército russo e que registra repetidos cortes de eletricidade.

Está previsto que o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visite nos próximos dias a central nuclear de Zaporizhzhia - a maior usina nuclear da Europa, que fica a dezenas de quilômetros da cidade de mesmo nome - em sua segunda passagem pelo local desde o início da invasão russa.

Nesta segunda-feira, Zelensky e Grossi "foram informados sobre as medidas tomadas para proteger a central hidroelétrica de Dnipro em caso de novos ataques" russos, segundo a Presidência ucraniana, acrescentando que as infraestruturas da usina estavam "consideravelmente destruídas".

"Me reuni hoje com Zelensky na cidade de Zaporizhzhia e fizemos uma troca produtiva" sobre a proteção da central nuclear de Zaporizhzhia e de seus funcionários, escreveu Grossi em um tuíte, acompanhado de uma foto de ambos.

Mais cedo, o presidente ucraniano afirmou que visitou "a principal linha" da frente sul.

"Estou honrado por estar aqui hoje, perto dos nossos militares", disse Zelensky em sua conta no Telegram, onde publicou um vídeo dele com soldados ucranianos e afirmou estar "certo" de que a Ucrânia alcançará a vitória.

O presidente também visitou nesta segunda-feira o posto de comando do grupo operacional das tropas para Zaporizhzhia, onde se reuniu com autoridades militares, segundo um comunicado da Presidência ucraniana.

"Obrigada por proteger nosso Estado (e) a todos nós", afirmou, de acordo com esta fonte.

Zelensky também visitou o local onde um bombardeio russo atingiu um edifício residencial na cidade de Zaporizhzhia, ataque que deixou um morto e cerca de trinta feridos na quarta-feira passada.

O presidente também visitou um hospital militar, onde conversou com feridos pela guerra e equipes médicas, segundo a Presidência.

Zelensky visitou Zaporizhzhia uma semana depois de viajar para a cidade de Kherson, no sul, um dia depois de passar por Bakhmut, localidade do leste onde uma feroz batalha é travada, e por Kharkiv, no noroeste do país.

