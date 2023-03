A- A+

Guerra na Ucrânia Presidente ucraniano visita a frente de batalha da região de Bakhmut As forças russas e ucranianas lutam há meses por Bakhmut, controlada por Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou posições militares perto da cidade de Bakhmut, na frente de batalha no leste do país, informou seu gabinete nesta quarta-feira (22).

"Região de Donetsk. Posições na frente de batalha do exército ucraniano na região de Bakhmut. É uma honra estar aqui hoje para recompensar nossos heróis. Apertar suas mãos e agradecê-los por proteger a soberania de nosso país", afirmou Zelensky em uma mensagem nas redes sociais.

O vídeo divulgado pelo gabinete de Zelensky mostra o encontro do presidente com militares em um depósito e entregando condecorações.

As forças russas e ucranianas lutam há meses por Bakhmut, controlada por Kiev, na batalha mais violenta desde o início da guerra, no fim de fevereiro do ano passado.

Veja também

Viral Avião arremete no Espírito Santo por causa de caranguejo na pista de aeroporto