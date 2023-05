A- A+

Ucrânia X Rússia Presidente ucraniano visitará Alemanha no domingo A visita acontece um dia depois da visita de Volodimir Zelensky a Roma

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visita a Alemanha neste domingo (14) para se reunir com os líderes da maior economia da Europa – disse uma fonte do governo à AFP neste sábado (13), em Berlim.

Esta viagem acontece um dia depois da visita de Zelensky a Roma, e após o anúncio de um novo plano de ajuda militar do governo alemão à Ucrânia, no valor de US$ 2,950 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões). O pacote inclui a entrega de tanques, veículos blindados e sistemas de defesa aérea.

