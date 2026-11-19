A- A+

MUNDO Presidentes da China, EUA e Rússia adotam "declaração de paz" Por enquanto, a Casa Branca não comentou a declaração após a reunião trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump

China, Estados Unidos e Rússia adotaram, nesta quinta-feira (19), uma "declaração de paz" durante uma cúpula sem precedentes de seus líderes, informaram o Kremlin e a mídia estatal chinesa.

Por enquanto, a Casa Branca não comentou a declaração após a reunião trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump.

"Os três chefes de Estado realizaram uma troca profunda de opiniões sobre a atual situação internacional e se comprometeram a defender a estabilidade estratégica e a segurança internacional", diz a declaração conjunta divulgada após a reunião realizada na cidade chinesa de Shenzhen.

Os países preveem "aumentar a produção e o fornecimento de derivados de petróleo refinado", acrescentou, reafirmando "a importância de um fluxo estável de energia".

Também se comprometem a "estabelecer um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação nuclear".

O comunicado fez referência ao Tribunal Penal Internacional, afirmando que esta e outras instituições semelhantes "não devem abusar de sua jurisdição".





Os líderes também "reconheceram a importância vital do princípio do consentimento do Estado e do respeito à imunidade (diplomática) de que desfrutam os funcionários estatais", e disseram que cada país estava "comprometido" com o impulso à reforma da ONU.

Em declarações divulgadas pela agência estatal Xinhua, Xi descreveu a reunião como "positiva, construtiva e frutífera".

"Os três países compartilham uma perspectiva comum sobre a salvaguarda da paz mundial", disse o líder chinês, acrescentando: "As sementes semeadas durante a reunião trilateral de hoje sem dúvida criarão raízes, brotarão e darão frutos".

O presidente Trump deixou Shenzhen pouco depois do fim dessa reunião com seus homólogos russo e chinês, na qual disse que estavam fazendo "história".

Veja também