MUNDO Presidentes da França e Ucrânia assinarão acordo de segurança em Paris Ucrânia continua negociações com outros países como a Itália e Estados Unido

Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, vão assinar um acordo de segurança entre os dois países na sexta-feira em Paris, anunciou nesta quinta-feira a Presidência francesa.

"Este acordo é a continuação dos compromissos acordados no modelo G7 durante a cúpula da Otan em Vilnius, em julho de 2023", destacou o gabinete de Macron.

Nessa cúpula na Lituânia, os líderes da Aliança Atlântica não estabeleceram um calendário para a adesão da Ucrânia, mas os países do G7 comprometeram-se a fornecer apoio militar de "longo prazo" a Kiev, em guerra com a Rússia.

A Presidência ucraniana anunciou nesta quinta-feira que Zelensky viajará para Berlim e Paris na sexta-feira.

A Ucrânia continua negociações com outros países como a Itália e Estados Unidos. Além disso, outros países que não fazem parte do G7, como a Polônia, aderiram à iniciativa.

"No momento em que a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia entra no seu terceiro ano" [em 24 de fevereiro], a França reafirma a sua "determinação em continuar fornecendo, com todos os seus parceiros, seu apoio inabalável e de longo prazo à Ucrânia e ao povo ucraniano", indicou a Presidência francesa.

Estes compromissos de segurança podem incluir o fornecimento de equipamento militar moderno interoperável com os da Otan, a formação de soldados ucranianos ou o reforço da indústria de defesa ucraniana.

