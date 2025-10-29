Presiq: uma chance histórica para o Brasil

A- A+

Quando se fala em política industrial, tratamos de decisões que afetam diretamente o cotidiano de milhões de brasileiros, da água que consumimos até o preço dos alimentos no supermercado. É nesse contexto que surge o Presiq (Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química), uma oportunidade estratégica para o Brasil que precisa urgentemente de novos caminhos para impulsionar seu desenvolvimento.

A base invisível do dia a dia

A indústria química é um dos pilares que sustentam a vida moderna. Ela fornece os insumos essenciais para medicamentos mais baratos, embalagens que preservam melhor os alimentos, materiais usados na construção civil, itens de higiene e até componentes importantes para a geração de energia. Sem esse setor, é impossível construir cadeias produtivas robustas.

Porém, o Brasil tem aumentado sua dependência de produtos importados. Isso deixa o país vulnerável a crises globais, com risco de escassez e aumento de preços, como vimos claramente durante a pandemia, que escancarou a fragilidade nacional diante da falta de itens básicos, inclusive médicos. O Presiq surge como uma resposta a esse cenário, apostando no fortalecimento da produção interna e na redução da dependência externa.

Um plano nacional de desenvolvimento sustentável

O programa abre uma oportunidade sem precedentes para consolidar a indústria brasileira. Ele promove a inovação, a sustentabilidade e a competitividade, incentivando investimentos tanto em polos já consolidados quanto na criação de novos núcleos produtivos.

E não se trata apenas de beneficiar grandes corporações. Quando a indústria química se desenvolve, toda a cadeia econômica é impulsionada, do pequeno produtor rural que precisa de insumos mais sustentáveis, ao empreendedor que cria soluções tecnológicas inovadoras.

Além disso, o Brasil dispõe de vantagens únicas: acesso a importantes rotas comerciais, grande disponibilidade de recursos naturais e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com destaque para fontes renováveis como a solar e a eólica. Tudo isso está alinhado essa proposta que oferece incentivos atrelados a práticas produtivas mais sustentáveis.

Crescimento com inclusão social

Outro aspecto fundamental do programa é o seu impacto social. Estimativas da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) apontam que o Presiq pode gerar até 1,7 milhão de postos de trabalho, diretos e indiretos, até 2029. Em um país que ainda enfrenta altos níveis de desigualdade, essa é uma chance real de ampliar o emprego formal, melhorar a renda das famílias e dinamizar economias locais.

Cada nova vaga representa mais dignidade, mais acesso à educação e mais oportunidades para a juventude. Ao promover uma indústria química sustentável, o Brasil pode construir um futuro mais justo e próspero para milhares de famílias.

O Brasil na vanguarda da inovação sustentável

O mundo caminha rumo a uma nova revolução industrial, centrada na sustentabilidade. Estados Unidos e União Europeia já estão investindo trilhões em políticas industriais verdes. Se o Brasil quiser ocupar um lugar de destaque nesse cenário, precisa agir agora.

Com uma matriz energética limpa e diversificada, o país tem tudo para liderar essa transformação. O Presiq, ao fomentar processos produtivos menos poluentes, o uso eficiente do gás natural, a economia circular e a inovação tecnológica, posiciona o Brasil como um dos protagonistas da nova economia verde global.

Mais produção, mais receita, mais qualidade de vida

Além de estimular a economia e gerar empregos, o Presiq também tem potencial para aumentar a arrecadação pública. A estimativa é de que o programa possa acrescentar cerca de R$65 bilhões em tributos, fortalecendo a capacidade do Estado de investir em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

Esse é o tipo de ciclo virtuoso de que o Brasil precisa: crescimento econômico aliado à geração de empregos, aumento da arrecadação e melhoria nas condições de vida da população.

Este é o momento

O Presiq não deve ser visto como um projeto isolado de um setor específico. Ele representa uma política de Estado, capaz de reposicionar o Brasil no cenário competitivo internacional.

Não estamos diante de uma escolha técnica distante, mas de uma decisão estratégica que pode moldar o futuro das próximas gerações. O país precisa decidir se continuará dependente de insumos importados ou se vai assumir o papel de protagonista, aproveitando seu potencial natural e humano.

É uma oportunidade concreta e o Brasil não pode deixá-la passar.

