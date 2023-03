A- A+

O representante farmacêutico Guilherme José Lira dos Santos, acusado de provocar o acidente de carro que matou a ex-esposa, a engenheira Patrícia Cristina Araújo Santos, de 46 anos, foi preso novamente, nessa quarta-feira (15). A prisão foi feita pelo Grupo de Operações Especiais (GOE).

O crime aconteceu no dia 4 de novembro de 2018, no bairro da Boa Vista, área Central do Recife. Na próxima segunda-feira (20), Guilherme vai a júri popular pelo crime.

Na sessão, o acusado será julgado por homicídio qualificado, com as qualificadoras de homicídio por motivo fútil, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e pela condição de gênero da vítima (feminicídio).

Ainda segundo o TJPE, a defesa do réu nega que Guilherme teve a intenção de matar a ex-esposa e alega que houve apenas um acidente de trânsito, o que faria o homicídio ser culposo.

Mais detalhes sobre a prisão do acusado serão repassados pelo delegado Ivaldo Pereira, na manhã desta quinta-feira (16).

Relembre o fato

Guilherme José de Lira Santos dirigia o próprio veículo quando colidiu com uma árvore na rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista, no dia 4 de novembro de 2018. A esposa dele, Patrícia Cristina Araújo Santos, de 46 anos, estava no banco do passageiro sem o cinto de segurança e ficou presa nas ferragens, tendo sido retirada sem vida do local.



Guilherme teve apenas ferimentos leves e alegou que teria perdido o controle do veículo. O casal estava em processo de separação, mas o marido não aceitava o término e, no dia da batida, segundo familiares, ele teria insistido que precisava conversar com esposa e a levou para o carro.

Na época do acidente, o delegado titular da 1ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Diego Acioli, afirmou que o carro que o suspeito dirigia estava em alta velocidade e teria sido jogado propositadamente contra a árvore.

