A- A+

OLINDA Preso em Olinda, suspeito de matar taxista em Abreu e Lima já foi indiciado por 29 crimes na RMR O homem, de 21 anos, tinha oito mandados de prisão em aberto por crimes na Região Metropolitana do Recife

Um homem de 21 anos, suspeito de assassinar o taxista Arlindo da Silva do Nascimento dentro de um supermercado em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), em março deste ano, foi preso em Olinda. Os detalhes foram divulgados nesta quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o investigado é considerado de alta periculosidade, possui oito mandados de prisão em aberto e já foi indiciado em 29 investigações relacionadas a roubos e homicídios.

A prisão ocorreu durante uma operação integrada que reuniu equipes da Polícia Civil, setores de inteligência e unidades operacionais especializadas.

De acordo com o delegado Marcelo Cadore, responsável pela investigação do caso, o suspeito tentou escapar ao perceber a chegada dos policiais e jogou uma pistola pela janela do imóvel onde estava escondido.

“O armamento apreendido é do mesmo calibre utilizado no homicídio do taxista. A arma será submetida à perícia, mas há fortes indícios de que tenha sido utilizada na execução da vítima”, afirmou o delegado.

Após ser detido, o suspeito negou participação no crime. Apesar disso, as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis mandantes.

“Tudo indica que a motivação pode estar relacionada a uma execução encomendada. Essa será a próxima etapa do nosso trabalho investigativo”, acrescentou Cadore.

Crimes violentos

Além do assassinato do taxista, o jovem é apontado como responsável por outros crimes violentos na Região Metropolitana. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu a existência de oito mandados de prisão em aberto contra ele, o que levou as equipes a intensificarem o monitoramento de seus passos.

O delegado Thiago Fernandes, titular da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios, informou que o suspeito também é investigado por uma tentativa de homicídio e por um assassinato no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

“Mesmo com apenas 21 anos, ele já acumulava dezenas de investigações, mandados de prisão e diversos antecedentes. É um indivíduo que fazia do crime sua profissão e que representa um risco concreto à sociedade”, destacou.

Roubos de veículos

O investigado também integrava um grupo criminoso especializado em roubos de carros e motocicletas. De acordo com o delegado Rafael Duarte, responsável por investigações de roubos patrimoniais na Zona Norte do Recife, os criminosos mudavam o local de atuação com frequência para dificultar o trabalho da polícia.

“Há mais de um ano nossas equipes investigavam esse grupo. Normalmente eles agiam em duas motocicletas, com quatro integrantes, realizando roubos de motos e carros na Zona Norte do Recife e nas divisas entre Recife, Olinda e Paulista. Quando percebiam a pressão policial em uma determinada área, migravam para municípios vizinhos para dificultar a ação das forças de segurança”, explicou.

Para a Polícia Civil, a prisão pode contribuir para o esclarecimento de outros casos ainda em investigação, além dos 29 procedimentos já concluídos e encaminhados à Justiça.

Veja também