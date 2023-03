A- A+

RIO DE JANEIRO Preso, filho adotivo de Flordelis pede autorização para deixar a cadeia e visitar família biológica Lucas Cezar dos Santos de Souza, de 21 anos, foi condenado a nove por ter ajudado o irmão a comprar a arma usada na morte do pastor Anderson do Carmo, seu pai adotivo

Filho adotivo de Flordelis, Lucas Cezar dos Santos de Souza, de 21 anos, pediu à Justiça autorização para sair do presídio e visitar a família biológica. Ele cumpre pena em regime semiaberto desde janeiro deste ano, no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, no Complexo de Gericinó, mas ainda não possui benefício de saídas temporárias.

Lucas foi condenado a nove anos de prisão por ter ajudado o irmão, Flávio dos Santos Rodrigues, a comprar a arma usada na morte do pastor Anderson do Carmo, seu pai adotivo. O rapaz está preso desde junho de 2019 e foi julgado em novembro de 2021.



O pedido para visitar a família foi feito pela advogada de Lucas, Fernanda dos Anjos, no dia 7 de fevereiro. No documento, ela frisa que apesar de adotado, o rapaz possui parentes biológicos vivos e deseja ter maior contato com a família.

No último dia 13, a juíza Camila Guerin, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio, determinou que o filho de Flordelis passe por um exame criminológico, no qual é feita uma análise se o preso poderá voltar a cometer crimes caso seja solto. O pedido para que seja feita a avaliação foi feito pelo Ministério Público estadual.

No regime semiaberto, o preso pode ganhar autorização da Justiça para sair do presídio e visitar a família em datas previamente estipuladas, as chamadas Visitas Periódicas ao Lar (VPL), e também para trabalhar ou estudar. O benefício, no entanto, não é automático e após progredir do regime fechado para o semiaberto, a defesa precisa pedir permissão da Justiça para que as saídas ocorram.



Flordelis foi condenada em novembro do ano passado a 50 anos e 28 dias de prisão por ter sido mandante da morte de Anderson do Carmo, seu marido, e também por outros crimes como tentativa de homicídio (por tentativas anteriores de matar a vítima), associação criminosa armada e uso de documento falso (pela fraude de uma carta mudando a versão do crime).

Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão. Na mesma sessão na qual Flordelis e Simone foram condenadas, dois filhos da ex-deputada, Marxy Teixeira e André Luiz de Oliveira, além de uma neta, Rayanne dos Santos, foram absolvidos.

Já Flávio dos Santos Rodrigues foi condenado a 29 anos, três meses e 20 dias de prisão por ter sido o executor de Anderson. Além do homicídio, ele foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa armada e uso de documento falso.

Outros dois filhos de Flordelis – Carlos Ubiraci Francisco da Silva e Adriano dos Santos Rodrigues – já foram soltos após terem sido julgados, em abril do ano passado. Carlos foi inocentado por envolvimento na morte de Anderson, mas condenado por associação criminosa armada. Já Adriano foi condenado por uso de documento falso e associação criminosa armada. Ambos cumprem pena em livramento condicional. Flordelis e Simone seguem presas, ambas no presídio Talavera Bruce, também no Complexo de Gericinó.

Veja também

meio ambiente Pesquisadores monitoram comportamento de onças na Amazônia