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POLÍCIA Dedetizador é preso por suspeita de furtar cartão de freira e gastar mais de R$ 30 mil O homem, que não teve a identidade revelada, foi detido em Ponta Grossa, no Paraná

Um homem foi preso em Ponta Grossa, no Paraná, suspeito de furtar um cartão de crédito de uma freira em um convento onde prestava serviços como dedetizador e gastar mais de R$ 30 mil. A prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, ocorreu na terça-feira, 14, quando a Polícia Civil também apreendeu produtos que teriam sido comprados pelo homem com o cartão e que estavam na casa dele. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

De acordo com a polícia, o furto do cartão aconteceu em 5 de junho, em Teixeira Soares (PR). O homem retirou as pessoas do prédio do convento para fazer a dedetização e furtou o cartão que tinha um papel com a senha. A partir daí, o suspeito fez compras e chegou a sacar dinheiro em espécie.

Na casa do homem, a polícia apreendeu itens como jogos de panelas, micro-ondas, aparelho de som, dois celulares e até uma televisão. Conforme a polícia, os produtos recuperados somam cerca de R$ 14 mil. Na residência também foram apreendidos R$ 6,4 mil sacados com o cartão - o que deixou a conta negativa. Outros produtos que teriam sido adquiridos pelo suspeito, fechando o total de gastos em mais de R$ 30 mil, ainda não foi recuperada.



"Foi possível identificar o suspeito por conta das transações. Foram levantadas diversas imagens de diversos estabelecimento em que ele aparece usando o cartão", explicou o delegado Rafael Nunes Mota, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, a investigação continua na tentativa de identificar pessoas que possam ter participado como receptadores de produtos. O inquérito deve ser concluído no prazo de dez dias

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