AGRESTE Preso suspeito de assaltar e agredir mulher com golpes de espingarda em Santa Cruz do Capibaribe Durante a abordagem, o homem também confessou o crime e indicou aos policiais onde havia escondido a espingarda utilizada no assalto e o celular da vítima

O homem suspeito de assaltar e agredir uma mulher com uma espingarda em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, foi preso na noite dessa segunda-feira (9). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a arma utilizada no crime foi apreendida.



"As forças de segurança, após receberem informações de onde o homem estava escondido, montaram uma operação e conseguiram prendê-lo", explicou a Polícia Militar, por meio de nota enviada à imprensa nesta terça-feira (10).

Durante a abordagem, o homem também confessou o crime e indicou aos policiais onde havia escondido a espingarda utilizada no assalto e o celular da vítima. Ambos estavam enterrados nas proximidades do Rio Arcoverde.

"Os objetos foram localizados e apreendidos", completou a PM.



O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para "adoção das medidas cabíveis". Nome e idade não foram informados.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite do domingo (8), no bairro Palestina, e foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que a vítima é surpreendida pelo assaltante, que portava uma espingarda.

Ao notar a presença do criminoso, a mulher tentou correr, mas foi alcançada e derrubada no chão. Uma luta corporal foi iniciada. Nesse momento, o suspeito usa a espingarda para agredir a vítima com pelo menos três coronhadas.



A mulher tentou reagir, mas não conseguiu. Após a abordagem criminosa, o homem fugiu. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

