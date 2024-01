Preso homem que aparece em vídeo de assalto a mulher em viaduto no Recife

A- A+

O homem que aparece em um vídeo de um assalto a uma mulher em um carro no viaduto Capitão Temudo, na Zona Sul do Recife, foi preso, na madrugada desta sexta-feira (5), duas semanas e meia após as imagens serem publicadas. O crime, cuja gravação viralizou nas redes sociais, aconteceu em 19 de dezembro.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra o homem, de 27 anos. A identidade dele não foi divulgada pela corporação, que também não detalhou se a ordem judicial era pelo crime registrado no vídeo.

A prisão aconteceu na avenida Sul, nas proximidades da comunidade da Linha. "Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficou à disposição da Justiça", disse a Polícia Civil.

Assista ao vídeo do assalto no viaduto:

Preso nesta sexta-feira, o homem mudou a aparência. Ele pintou os cabelos e a barba de loiro.

O assalto de 19 de dezembro aconteceu durante um engarrafamento no viaduto, nas proximidades da avenida Agamenon Magalhães. O vídeo mostra o homem abordando a motorista e ameaçando disparar contra ela.

Desesperada, a mulher começa a gritar. Um outro assaltante, que não aparece nas imagens, manda a motorista passar a aliança.

O assaltante foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), que fica no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. A polícia segue procurando o outro homem, que aparece no início do vídeo.

Veja também

Afogamentos Sobrasa alerta sobre cuidados para evitar afogamentos