Preso homem que assaltou motorista de ônibus dentro de coletivo em Camaragibe

O homem que assaltou uma motorista de ônibus, na última sexta-feira (26), enquanto ela trabalhava em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, foi preso. Imagens do crime que mostram a profissional sendo abordada dentro do coletivo e entrando em luta corporal com o bandido para tentar evitar o roubo de seu celular e a fuga dele pela janela repercutiram essa semana.

A prisão ocorreu nessa quinta-feira (1º) e foi divulgada nesta sexta-feira (2) pela Polícia Civil de Pernambuco, que ainda informou que o homem, de 21 anos, foi encontrado na cidade de Feira Nova, no Agreste do Estado. Policiais da 9ª Delegacia Seccional (Desec) e da Delegacia de Camaragibe efetuaram a prisão.

O crime foi dentro de um coletivo que fazia a linha 405 - Tiúma/Camaragibe. Vídeo que circulou nas redes sociais, gravado pela câmera do veículo, mostra os momentos da abordagem, da luta corporal entre os dois e da fuga do criminoso.

As imagens começam no instante em que o assaltante embarca no ônibus. O relógio da câmera indica que são mais de 23h. Ao subir no coletivo, o criminoso fala com a profissional e se aproxima dela. Em seguida, tenta imobilizar a mulher apertando seu pescoço com o braço e a derruba no chão.

Os dois, então, iniciam uma luta corporal no chão do coletivo, que dura cerca de 15 segundos. O criminoso se levanta e pega o celular da motorista, que havia ficado em cima da cadeira dela.

A mulher fica em pé novamente e tenta tomar o aparelho do assaltante. O homem consegue pegar outra vez o celular e foge pela janela do ônibus. A partir do caso, a Polícia Civil de Pernambuco iniciou as buscas pelo criminoso.

Além dessa prisão, a Polícia Civil apresenta, nesta sexta-feira, detalhes de outro roubo a ônibus. "A prisão foi realizada por policiais civis do Malhas da Lei da 1ª Desec. Além disso, a 1ª Desec realizou outras duas prisões do mesmo tipo na área, durante o mês de maio", disse a corporação, em nota.

Uma coletiva de imprensa para a divulgação de mais detalhes dos casos está marcada para 11h desta sexta-feira.

