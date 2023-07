A- A+

recife Preso homem suspeito de praticar roubos com arma falsa e usar violência contra vítimas na Zona Oeste Suspeito foi localizado após roubar, junto com um comparsa, o veículo de uma família, na madrugada do último dia 11 de julho, na Estrada dos Remédios

Foi preso, pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um homem de 33 anos suspeito de praticar roubos no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, com faca, arma falsa e o uso de violência contra as vítimas.



O suspeito foi localizado após roubar, junto com um comparsa, o veículo de uma família, na madrugada do último dia 11 de julho, na Estrada dos Remédios.



Segundo o delegado Igor Leite, responsável pela investigação, o homem colocou um simulacro de arma de fogo nas cabeças dos dois adultos que estavam no carro com duas crianças.

"A família pediu, insistiu pra tirar as crianças do banco traseiro e foi aí que eles permitiram que elas fossem retiradas e subtraíram esse veículo com todos os pertences das vítimas", afirmou Leite.

No carro, um Toyota RAV4, estavam cinco malas, com diversos objetos pessoais da família, além de celulares, informou o delegado.



Após denúncia do crime, foram iniciadas as diligências e identificado que o veículo estava no bairro de Afogados.



"Nós identificamos onde o veículo estava e que ele seria repassado para uma terceira pessoa. Fizemos o monitoramento e, quando o suspeito entrou no carro, foi feita a abordagem e a prisão", disse o delegado.

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar o carro e as malas, não encontrando os dois aparelhos celulares roubados. Após a prisão, outra vítima do suspeito procurou a polícia.

"Surgiu logo uma vítima dele, de um assalto do dia anterior. Ele teria feito a abordagem utilizando faca e violência física. Derrubou essa mulher e subtraiu sua bolsa com diversos objetos pessoais, inclusive aparelhos celulares", afirmou Igor Leite.

Segundo o delegado, o homem confessou os crimes. "Ele disse que tinha traficado entorpecentes e adquiriu uma dívida de droga depois que parte do entorpecente foi apreendido, e que, por esse motivo, estava praticando diversos assaltos na área de Afogados", explicou Leite.

