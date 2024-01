A- A+

Rio Grande do Norte Preso líder de associação criminosa que atua no tráfico de drogas e assaltos a joalherias no Recife Homem estava foragido em Natal, no Rio Grande do Norte, onde vivia em um condomínio de luxo

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem de 34 anos que atuava como líder de associação criminosa responsável por tráfico de drogas no bairro de Joana Bezerra, área central do Recife, além de vários roubos a joalherias na capital pernambucana.

No total, foram cumpridos quatro pedidos de prisão preventiva em desfavor do indivíduo, pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio consumado e porte ilegal de arma de fogo.

Em fevereiro de 2019, o suspeito também teria comandado um assalto a carro forte, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O ato criminoso resultou na morte de um agente policial e outro ferido.



A sua prisão aconteceu na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde estava foragido há mais de um ano. Ele já havia sido preso uma vez na cidade, por porte ilegal de arma.

"Ele estava na praia porque acreditava que ninguém o acharia ou reconheceria ali. Vivia em um condomínio luxuoso, na beira da praia. Quando o abordamos em casa, não houve reação, e quando perguntamos onde estava a sua arma, ele disse 'chega um momento da sua vida que não é mais preciso pegar em armas'. Estava vivendo uma vida tranquila, comandando a quadrilha de lá", explicou o delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos, Diego Jardim.

A prisão é a conclusão da Operação Rubi, deflagrada em 10 de novembro de 2023. À época, foram detidas 10 pessoas - uma delas menor de idade -, que eram membros da facção criminosa do suspeito que foi preso em Natal.



De acordo com a Polícia Civil, no entanto, "novidades podem aparecer a qualquer momento", com a identificação de mais pessoas que façam parte do grupo.

Veja também

Educação SESI-PE oferece 500 vagas gratuitas para Ensino de Jovens e Adultos em 2024