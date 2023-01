A- A+

Polícia Homem é preso no Cabo com 200 quilos de maconha que seriam vendidos no Carnaval Homem iria entregar parte da droga no bairro de Pontezinha, no Cabo

Um homem de 20 anos foi preso no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa segunda-feira (23). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele transportava 200 quilos de maconha pertencentes a uma facção criminosa com atuação em todo o Estado. O entorpecente seria vendido no Carnaval.

Policiais das Delegacias do Janga e de Maria Farinha, em Paulista, também na RMR, conduziram a prisão do homem. Inicialmente, os agentes receberam informações de que ele iria entregar parte da droga em um ponto em Pontezinha. No local, após campana montada pelo efetivo, o suspeito foi detido. De acordo com a polícia, o homem carregava, em um caminhão, 30 tabletes de maconha o equivalente a cerca de 30 quilos.

O homem foi levado até a Delegacia do Cabo, enquanto policiais seguiram até a casa dele, a qual a mãe permitiu o acesso. O efetivo localizou mais de 160 quilos no quarto do suspeito, onde também fora encontradas 29 munições calibre .40.

Titular da Delegacia de Maria Farinha, o delegado Mamedes Oliveira disse que sabe quem receberia a droga, mas não pode informar por conta das investigações.

"A gente tem essa informação que essa droga seria para o Carnaval, não necessariamente para o Litoral Sul, mas para toda a Região Metropolitana", explicou Mamedes.

O homem disse ainda aos policiais que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte da maconha, bem como pela entrega.

O delegado disse também que o prejuízo estimado ao tráfico de drogas foi na casa dos R$ 200 mil ao tráfico de drogas.

"Ele não mostrou surpresa [ao ser abordado pelos policiais], já sabia o que tinha. Passou algumas informações preliminares informalmente, mas em termos de depoimento preferiu ficar silente", acrescentou Mamedes.

As investigações devem apontar mais envolvidos no esquema criminoso. O delegado Mamedes Oliveira afirmou que a polícia sabe a origem da droga, mas prefere não informar para não atrapalhar o andamento das investigações - outros possíveis crimes são apurados, como lavagem de dinheiro.

O preso foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, cujas penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão. Ele ainda seguirá para audiência de custódia, na qual fica à disposição da Justiça.

