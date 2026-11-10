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Preso no Recife fundador de facção criminosa do Rio Grande do Norte e membro do Comando Vermelho

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará

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Homem, que não teve o nome e idade divulgados, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa "Sindicato do Crime do RN"Homem, que não teve o nome e idade divulgados, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa "Sindicato do Crime do RN" - Foto: Polícia Federal /Divulgação

Um dos fundadores de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte foi preso no Recife na manhã desta terça-feira (10).

Segundo a Polícia Federal, a prisão aconteceu em uma ação conjunta entre as Forças Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco e do Rio Grande do Norte (Ficco/PE e Ficco/RN).

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará.

O homem, que não teve o nome e idade divulgados, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa "Sindicato do Crime do RN" e integrante da cúpula do Comando Vermelho.

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De acordo com a Ficco/PE, a prisão decorre do monitoramento e da atuação integrada das forças de segurança pública.

"A ação reforça a cooperação interestadual e a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento às organizações criminosas, contribuindo para a localização e captura de indivíduos considerados de alta relevância para a estrutura dessas facções", destacou a corporação.

Em Pernambuco, a Ficco é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Polícia Rodoviária Federal.

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