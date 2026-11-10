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prisão Preso no Recife fundador de facção criminosa do Rio Grande do Norte e membro do Comando Vermelho Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará

Um dos fundadores de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte foi preso no Recife na manhã desta terça-feira (10).



Segundo a Polícia Federal, a prisão aconteceu em uma ação conjunta entre as Forças Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco e do Rio Grande do Norte (Ficco/PE e Ficco/RN).



Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa "Sindicato do Crime do RN" e integrante da cúpula do Comando Vermelho.

De acordo com a Ficco/PE, a prisão decorre do monitoramento e da atuação integrada das forças de segurança pública.



"A ação reforça a cooperação interestadual e a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento às organizações criminosas, contribuindo para a localização e captura de indivíduos considerados de alta relevância para a estrutura dessas facções", destacou a corporação.



Em Pernambuco, a Ficco é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Polícia Rodoviária Federal.

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