PRISÃO EM OLINDA Suspeito de ameaçar Felca preso em Olinda vendia conteúdo de erotização infantil nas redes sociais Segundo delegado, no momento da prisão, o homem ainda estava inserindo dados falsos no sistema da SDS-PE

O homem de 21 anos preso no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de ameaçar o youtuber Felca monetizava com a venda de conteúdos de erotização e pornografia infantil nas redes sociais, segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian.

"Ele vinha divulgando nas redes sociais e também monetizando com a erotização infantil e a venda de pornografia infantil", disse o delegado, acrescentando que, no momento da prisão, ele inseria dados falsos no sistema da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

"[O preso] estava com mais um indivíduo, conectado às redes da Segurança Pública de Pernambuco, inserindo dados, vendendo mandados de busca e prisão falsos", afirmou Dian. Esse flagrante também será objeto de análise pericial.

A polícia paulista classificou o homem como um "perigoso criminoso". "Acabamos de prender no estado de Pernambuco um indivíduo chamado Cayo, um criminoso, que vem efetuando ameaças ao youtuber Felca", completou o delegado.

As prisões desse suspeito e do homem que estava com ele no imóvel foram efetuadas em ação conjunta das polícias civis de Pernambuco e de São Paulo.

O suspeito de ameaças contra Felca foi conduzido à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

O outro homem preso em flagrante foi autuado por "invasão de dispositivo informático", segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Ainda segundo a polícia pernambucana, o principal alvo da ação já era investigado por outros crimes.

"Após os procedimentos legais, os autuados serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça", informou a corporação.

Quebra de sigilo

Na semana passada, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber Felca.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Google informou que não iria comentar a decisão da Justiça.

Os e-mails têm os seguintes dizeres:

"e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida"

e

"ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo".

As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar a "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Felca pediu a tramitação do processo em segredo de Justiça, mas o magistrado negou sob a justificativa de que "o princípio da publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o sigilo exceção".

Ainda de acordo com o juiz, não há "demonstração suficiente de risco à intimidade das partes ou interesse social que justifique tal medida excepcional".

Na ocasião, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou que sejam repassados "os dados de identificação vinculados à conta de e-mail, contemplando os IPs de acesso dos últimos 6 (seis) meses, portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável."

O magistrado fixou ainda multa diária no valor de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil, para o caso de descumprimento.

Denúncia de exploração de crianças e adolescentes

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance".

Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 19,2 milhões de seguidores no Instagram, 6,4 milhões no YouTube e 876 mil no X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, passaram a tratar com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais que estava parada no Congresso.

O projeto de lei chamado de "ECA Digital"- referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente - foi aprovado na noite de quarta-feira (20), na Câmara dos Deputados.

Em âmbito estadual, projeto similar foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações. Assista:



