Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRISÃO EM OLINDA

Suspeito de ameaçar Felca preso em Olinda vendia conteúdo de erotização infantil nas redes sociais

Segundo delegado, no momento da prisão, o homem ainda estava inserindo dados falsos no sistema da SDS-PE

Reportar Erro
Prisões aconteceram em Olinda (esq. e dir.); um dos presos ameaçava o youtuber Felca (centro)Prisões aconteceram em Olinda (esq. e dir.); um dos presos ameaçava o youtuber Felca (centro) - Foto: Polícia Civil/Divulgação; YouTube Felca/Reprodução

O homem de 21 anos preso no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de ameaçar o youtuber Felca monetizava com a venda de conteúdos de erotização e pornografia infantil nas redes sociais, segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian. 

"Ele vinha divulgando nas redes sociais e também monetizando com a erotização infantil e a venda de pornografia infantil", disse o delegado, acrescentando que, no momento da prisão, ele inseria dados falsos no sistema da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

"[O preso] estava com mais um indivíduo, conectado às redes da Segurança Pública de Pernambuco, inserindo dados, vendendo mandados de busca e prisão falsos", afirmou Dian. Esse flagrante também será objeto de análise pericial.

A polícia paulista classificou o homem como um "perigoso criminoso". "Acabamos de prender no estado de Pernambuco um indivíduo chamado Cayo, um criminoso, que vem efetuando ameaças ao youtuber Felca", completou o delegado.

Leia também

• Felca: polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar youtuber que denunciou adultização

• Alepe aprova projeto de lei que combate erotização infantil e adultização em Pernambuco

As prisões desse suspeito e do homem que estava com ele no imóvel foram efetuadas em ação conjunta das polícias civis de Pernambuco e de São Paulo.  

O suspeito de ameaças contra Felca foi conduzido à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

O outro homem preso em flagrante foi autuado por "invasão de dispositivo informático", segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Ainda segundo a polícia pernambucana, o principal alvo da ação já era investigado por outros crimes.

"Após os procedimentos legais, os autuados serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça", informou a corporação.

Quebra de sigilo
Na semana passada, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber Felca.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Google informou que não iria comentar a decisão da Justiça.

Os e-mails têm os seguintes dizeres:

"e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida"

e

"ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo".

As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar a "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Felca pediu a tramitação do processo em segredo de Justiça, mas o magistrado negou sob a justificativa de que "o princípio da publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o sigilo exceção".

Ainda de acordo com o juiz, não há "demonstração suficiente de risco à intimidade das partes ou interesse social que justifique tal medida excepcional".

Na ocasião, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou que sejam repassados "os dados de identificação vinculados à conta de e-mail, contemplando os IPs de acesso dos últimos 6 (seis) meses, portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável."

O magistrado fixou ainda multa diária no valor de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil, para o caso de descumprimento.

Denúncia de exploração de crianças e adolescentes
O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance".

Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 19,2 milhões de seguidores no Instagram, 6,4 milhões no YouTube e 876 mil no X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, passaram a tratar com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais que estava parada no Congresso.

O projeto de lei chamado de "ECA Digital"- referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente - foi aprovado na noite de quarta-feira (20), na Câmara dos Deputados.

Em âmbito estadual, projeto similar foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações. Assista:
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter